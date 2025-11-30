Скидки
Главная Биатлон Новости

«Шестое место — неплохой результат». Казакевич — после пасьюта в Ханты-Мансийске

Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свой результат в гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсменка завершила гонку на шестом месте.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
30:23.9
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+9.2
3
Анна Сола
Беларусь
+36.6

— В такой борьбе сегодня хотелось бы оказаться на подиуме. Я не совсем недовольна, шестое место — неплохой результат. Хотелось бы чуть больше скорости на последнем отрезке, но в последних гонках именно заключительный круг является камнем преткновения. Это не связано с функциональным или физическим состоянием — есть небольшие проблемы по ногам, они меня лимитируют. Наверное, это один неприятных моментов.

Не скажу, что последняя стрельба выдалась эмоциональной. Мне это несвойственно, но обратила внимание на работу Анны Солы и поторопилась, немножко отвлеклась. Заключительный выстрел уже не выцеливала.

— Сказали про ноги, которые вас лимитируют. Это что-то серьёзное? На трассе мы не видим ту Ирину Казакевич, к которой привыкли.
— Четыре круга выдались достаточно неплохими. Была хорошая скорость. Но на последнем круге у меня появилась тенденция, которая, возможно, связана с жёсткостью трассы, сковывает ноги. Возникают неконтролируемые движения, которые не позволяют на финальных отрезках, километрах включить те мышцы, которые должны работать. Думаю, это проблема старта сезона, потому что в прошлом году именно на этой трассе были такие неполадки. В следующих гонках, здесь на Кубке Содружества, я уже должна избавиться от этой проблемы. Насколько знаю, я не одна, кто испытывает в этой области лимитирующий фактор, — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

