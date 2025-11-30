Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Метеля: расстроена сегодняшним результатом — у меня не получилось со стрельбой

Российская биатлонистка Виктория Метеля оценила свой результат в гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсменка завершила гонку на пятом месте.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
30:23.9
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+9.2
3
Анна Сола
Беларусь
+36.6

«Расстроена сегодняшним результатом — у меня не получилось со стрельбой, был не самый хороший ход. Не очень понравилось, как работали лыжи, но думаю, что сегодня у всех так. Всегда настраиваемся на самый лучший результат, хочется попасть в тройку призёров, но золото одно, все на него претендуют. Не буду скрывать, что я расстроилась.

На последней стрельбе всё было под контролем, но почему-то вот эти глупые промахи допустила. В чём глупость? Возможно, в излишнем контроле или даже наоборот. Пока не могу сказать, будем с тренерами анализировать. Сама не могу понять причин, поэтому расстроена в том числе и из-за этого.

Не стоит переживать так долго из-за гонок. Не могу сказать, что она прямо совсем не получилась. Удалось побороться за топ-6, расширенный подиум.

На Кубок Содружества приедут мои родители, брат. Очень жду этого. Они — моя поддержка, очень соскучилась. Буду стараться показать результат, чтобы обрадовать их и Ханты-Мансийск», — сказала Метеля в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

