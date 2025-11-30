Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
18:40 Мск
Кирилл Бажин уверенно выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужской гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 34.47,5 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Карим Халили, отстав от соперника на 23,1 секунды и не допустив ни одного промаха. Замкнул тройку лидеров Александр Корнев (+24,0, 3)

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
34:47.5
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+23.1
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+24.0

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. первый этап, Ханты-Мансийск.
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Результаты:

1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0 промахов).

2. Карим Халили +23,1 (0).

3. Александр Корнев +24,0 (3).

4. Антон Смольский (Беларусь) +24,5 (4).

5. Александр Поварницын +31,0 (4).

6. Даниил Серохвостов +51,6 (5).

7. Антон Бабиков +53,5 (3).

8. Эдуард Латыпов +1.05,3 (3).

