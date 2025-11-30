Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Главная Биатлон Новости

«На последнем круге меня победила лень». Серохвостов — о гонке преследования

«На последнем круге меня победила лень». Серохвостов — о гонке преследования
Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свой результат в мужской гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Даниил завершил гонку на шестой позиции.

— Третья стрельба лишила тебя шансов не только на медаль, но и на победу, что там произошло?
— Ковры были скользкие, не смог удобно встать, чтобы лыжи нормально держали. Из-за этого и со стрельбой не смог совладать. Лыжи и во время стрельбы разъезжались. А на четвёртом рубеже я чуть лёд притоптал, разогрел и встал нормально.

— На трассе, как показалось, ты был как в лучшей форме.
— Не сказал бы. Было тяжело разогнать себя. На последнем круге меня победила лень. Не стал бросаться за парнями и до финиша просидел за Антоном Бабиковым, спасибо ему большое. Думаю, он на меня зол, так как я весь круг за ним отдыхал, а на финише его обогнал. Сегодня была установка отработать последний круг, но я сильно расстроился из-за стрельбы и решил, что на трассе отдохну, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

