Карим Халили оценил результат в гонке преследования на первом этапе Кубка России

Российский биатлонист Карим Халили оценил свой результат в мужской гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Карим завершил гонку на второй позиции.

— Как ты себя сегодня чувствовал? Было же болезненное состояние.

— Честно говоря, до конца не отошёл. Поэтому и вчера на спринте было непросто. Но сегодня постарался собраться, всё получилось. Но до старта были мысли, что может и не выходить на преследование. Окончательно решил вопрос по участию в пасьюте только на разминке – понял, что состояние позволит бороться.

— Не было дежавю с гонкой Кубка МЛКБ? Почти те же действующие лица.

— Было-было. Все, кто стоял возле трассы, кричали: «Парни, у вас вторая попытка». Было интересно. Хотелось на этот раз прямо очень аккуратно провести борьбу и обойтись без столкновений, — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.