Корнев: если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Халили финиш

24-летний российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал завоевание бронзы в пасьюте на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске.
— Отличная гонка! Но если последнюю стойку отработал чисто, промах на третьем рубеже – чисто от того, что я поторопился, уже в гонку начал убегать. Самочувствие хорошее.
— Финиш красивым получился.
— Да, очень. Такие финиши люблю, но иногда немного грустно из-за того, что приходится мчаться на максимум. Этим и зрелищен биатлон. Надеюсь, наша борьба всем понравилась. Если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Карима [Халили] финиш. Я подтянул свои спринтерские качества, но нужно ещё тактику подтянуть, сегодня в этом я проиграл, а так чувствовал, что был готов, — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным
