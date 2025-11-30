Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Корнев: если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Халили финиш

Корнев: если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Халили финиш
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал завоевание бронзы в пасьюте на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
34:47.5
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+23.1
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+24.0

— Отличная гонка! Но если последнюю стойку отработал чисто, промах на третьем рубеже – чисто от того, что я поторопился, уже в гонку начал убегать. Самочувствие хорошее.

— Финиш красивым получился.
— Да, очень. Такие финиши люблю, но иногда немного грустно из-за того, что приходится мчаться на максимум. Этим и зрелищен биатлон. Надеюсь, наша борьба всем понравилась. Если честно, у меня стоит такая галочка – выиграть у Карима [Халили] финиш. Я подтянул свои спринтерские качества, но нужно ещё тактику подтянуть, сегодня в этом я проиграл, а так чувствовал, что был готов, — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным

Материалы по теме
Бажин прервал победную серию белорусов в Кубке России. Кирилл был просто неподражаем!
Бажин прервал победную серию белорусов в Кубке России. Кирилл был просто неподражаем!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android