Шведы Самуэльссон и Хальварссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Поделиться
Сегодня, 30 ноября, сборная Швеции стала победителем сингл-микста на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Они показали результат 35.12,1. В состав команды вошли Себастиан Самуэльссон и Элла Хальварссон.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
Вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидеров на 19,1. Тройку сильнейших замкнули французы Фабьен Клод и Камиль Бенед (+37,3).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Сингл-микст:
- Себастиан Самуэльссон/Элла Хальварссон (Швеция) — 35.12,1 (0+4 дополнительных патрона).
- Стурла Холм Легрейд/Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 19,1 (0+6).
- Фабьен Клод/Камиль Бенед (Франция) +37,3 (1+6).
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
17:15
-
15:45
-
14:20
-
14:14
-
13:47
-
13:12
-
11:37
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
09:52
- 29 ноября 2025
-
22:59
-
22:49
-
22:28
-
20:45
-
20:12
-
20:12
-
18:11
-
16:42
-
15:00
-
14:55
-
13:35
-
13:30
-
12:37
-
12:31
-
11:58
-
11:36
-
11:30
-
11:15
-
10:23
-
06:30
- 28 ноября 2025
-
22:51
-
22:40
-
21:00
-
20:42