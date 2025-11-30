Скидки
Главная Биатлон Новости

Шведы Самуэльссон и Хальварссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Комментарии

Сегодня, 30 ноября, сборная Швеции стала победителем сингл-микста на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Они показали результат 35.12,1. В состав команды вошли Себастиан Самуэльссон и Элла Хальварссон.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция

Вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидеров на 19,1. Тройку сильнейших замкнули французы Фабьен Клод и Камиль Бенед (+37,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Сингл-микст:

  1. Себастиан Самуэльссон/Элла Хальварссон (Швеция) — 35.12,1 (0+4 дополнительных патрона).
  2. Стурла Холм Легрейд/Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 19,1 (0+6).
  3. Фабьен Клод/Камиль Бенед (Франция) +37,3 (1+6).
