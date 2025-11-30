Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 30 ноября, сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты 4х6 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Команда показала результат 1:05.16,5. В её состав вошли Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Вторыми стали итальянские биатлонисты, отстав от лидеров на 25,2 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежцы (+1.05,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Смешанная эстафета:

Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:05.16,5 (0+6 дополнительных патронов). Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — отставание 25,2 (0+8). Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Йохан-Олав Ботн, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +1.05,3 (1+7). Финляндия +1.45,8 (1+9). Чехия +1.46,1 (0+5). США +1.54,0 (0+12). Швеция +2.03,0 (3+10). Германия +2.24,5 (2+9).