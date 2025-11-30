Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Сегодня, 30 ноября, сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты 4х6 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Команда показала результат 1:05.16,5. В её состав вошли Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.
Вторыми стали итальянские биатлонисты, отстав от лидеров на 25,2 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежцы (+1.05,3).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Смешанная эстафета:
- Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:05.16,5 (0+6 дополнительных патронов).
- Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — отставание 25,2 (0+8).
- Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Йохан-Олав Ботн, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +1.05,3 (1+7).
- Финляндия +1.45,8 (1+9).
- Чехия +1.46,1 (0+5).
- США +1.54,0 (0+12).
- Швеция +2.03,0 (3+10).
- Германия +2.24,5 (2+9).
