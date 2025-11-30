Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты 4х6 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Команда показала результат 1:05.16,5. В её состав вошли Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Норвегия

Вторыми стали итальянские биатлонисты, отстав от лидеров на 25,2 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежцы (+1.05,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Смешанная эстафета:

  1. Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:05.16,5 (0+6 дополнительных патронов).
  2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — отставание 25,2 (0+8).
  3. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Йохан-Олав Ботн, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) +1.05,3 (1+7).
  4. Финляндия +1.45,8 (1+9).
  5. Чехия +1.46,1 (0+5).
  6. США +1.54,0 (0+12).
  7. Швеция +2.03,0 (3+10).
  8. Германия +2.24,5 (2+9).
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Шведы Самуэльссон и Хальварссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android