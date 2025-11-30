Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Бажин — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 101 очко.
Вторую строчку занимает Кирилл Бажин с результатом 96 очков. Тройку сильнейших замыкает Александр Поварницын (93).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Мужчины:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 101 очко.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 96.
3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 93.
4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 82.
5. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 80.
6. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 79.
7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) — 73.
7. Карим Халили (Московская область) — 73.
9. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 67.
10. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 62.