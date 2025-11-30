Скидки
Биатлон

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Бажин — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Бажин — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В его активе 101 очко.

Вторую строчку занимает Кирилл Бажин с результатом 96 очков. Тройку сильнейших замыкает Александр Поварницын (93).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 101 очко.

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 96.

3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 93.

4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 82.

5. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 80.

6. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 79.

7. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) — 73.

7. Карим Халили (Московская область) — 73.

9. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 67.

10. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 62.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Новости. Биатлон
