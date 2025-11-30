Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Бажин стал лидером, Халили — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стал лидером зачёта пасьютов. В его активе 60 очков.

Вторую строчку занимает Карим Халили с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Александр Корнев (48).

Биатлон Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Мужчины:

Кирилл Бажин (Свердловская область) — 60 очков. Карим Халили (Московская область) — 54. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 48. Антон Смольский (Беларусь) — 43. Александр Поварницын (Тюменская область) — 39. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 36. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 34. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 33. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 32. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 31.