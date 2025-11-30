Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Бажин стал лидером, Халили — второй
Российский биатлонист Кирилл Бажин после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стал лидером зачёта пасьютов. В его активе 60 очков.
Вторую строчку занимает Карим Халили с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Александр Корнев (48).
Биатлон Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Мужчины:
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 60 очков.
- Карим Халили (Московская область) — 54.
- Александр Корнев (Удмуртская республика) — 48.
- Антон Смольский (Беларусь) — 43.
- Александр Поварницын (Тюменская область) — 39.
- Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 36.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 34.
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 33.
- Савелий Коновалов (Свердловская область) — 32.
- Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 31.
Материалы по теме
Комментарии