Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Бажин стал лидером, Халили — второй

Российский биатлонист Кирилл Бажин после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стал лидером зачёта пасьютов. В его активе 60 очков.

Вторую строчку занимает Карим Халили с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Александр Корнев (48).

Биатлон Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Мужчины:

  1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 60 очков.
  2. Карим Халили (Московская область) — 54.
  3. Александр Корнев (Удмуртская республика) — 48.
  4. Антон Смольский (Беларусь) — 43.
  5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 39.
  6. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 36.
  7. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 34.
  8. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 33.
  9. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 32.
  10. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 31.
