Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Смольская — лидер, Шевченко — вторая
Белорусская биатлониста Динара Смольская после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стала лидером зачёта пасьютов. В её активе 60 очков.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Анна Сола (48).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Женщины:
- Динара Смольская (Беларусь) — 60 очков.
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 54.
- Анна Сола (Беларусь) — 48.
- Елизавета Фролова (Тюменская область) — 43.
- Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 39.
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 36.
- Светлана Миронова (Свердловская область) — 34.
- Кристина Резцова (Московская область) — 33.
- Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) — 32.
- Маргарита Болдырева (Тюменская область) — 31.
