Биатлон

Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Смольская — лидер, Шевченко — вторая

Белорусская биатлониста Динара Смольская после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стала лидером зачёта пасьютов. В её активе 60 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Анна Сола (48).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Женщины:

  1. Динара Смольская (Беларусь) — 60 очков.
  2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 54.
  3. Анна Сола (Беларусь) — 48.
  4. Елизавета Фролова (Тюменская область) — 43.
  5. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 39.
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 36.
  7. Светлана Миронова (Свердловская область) — 34.
  8. Кристина Резцова (Московская область) — 33.
  9. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) — 32.
  10. Маргарита Болдырева (Тюменская область) — 31.
Календарь Кубка России - 2025/2026
