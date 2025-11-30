Зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026: Смольская — лидер, Шевченко — вторая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Белорусская биатлониста Динара Смольская после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка России — 2025/2026 стала лидером зачёта пасьютов. В её активе 60 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Анна Сола (48).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования на 30 ноября. Женщины: