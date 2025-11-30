Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Сола лидирует, Смольская — вторая, Фролова — третья

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала лидером общего зачёта Кубка России — 2025/2026. В её активе 108 очков.
Вторую строчку занимает её соотечественница Динара Смольская с результатом 103 очка. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Фролова (97).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Женщины:
1. Анна Сола (Беларусь) — 108 очков.
2. Динара Смольская (Беларусь) — 103.
3. Елизавета Фролова (Тюменская область) — 97.
4. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 88.
5. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 72.
6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 68.
7. Юлия Коваленко (Красноярский край) — 65.
7. Светлана Миронова (Свердловская область) — 65.
9. Кристина Резцова (Московская область) — 62.
10. Полина Шевнина (Московская область) — 61.