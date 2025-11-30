Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Сола лидирует, Смольская — вторая, Фролова — третья

Аудио-версия:
Белорусская биатлонистка Анна Сола стала лидером общего зачёта Кубка России — 2025/2026. В её активе 108 очков.

Вторую строчку занимает её соотечественница Динара Смольская с результатом 103 очка. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Фролова (97).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт на 30 ноября. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 108 очков.

2. Динара Смольская (Беларусь) — 103.

3. Елизавета Фролова (Тюменская область) — 97.

4. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 88.

5. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) — 72.

6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 68.

7. Юлия Коваленко (Красноярский край) — 65.

7. Светлана Миронова (Свердловская область) — 65.

9. Кристина Резцова (Московская область) — 62.

10. Полина Шевнина (Московская область) — 61.

Календарь Кубка России - 2025/2026
