Зачёт смешанных эстафет Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Сборная Франции возглавила зачёт смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/2026. В её активе 155 очков. Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии со 140 очками. Тройку сильнейших замыкают шведы (131).

Сегодня, 30 ноября, сборная Франции выиграла смешанную эстафету 4х6 км. Вторыми стал итальянцы, норвежцы — третьи. В сингл-миксте победу одержали Себастьян Самуэльссон и Элла Хальварссон из Швеции, серебро завоевали Стурла Холм Легрейд и Марен Ельмесет Киркеэйде из Норвегии, а бронзовыми призёрами стали французы Фабьен Клод и Камиль Бенед.

Кубок мира — 2025/0226. Зачёт смешанных эстафет на 30 ноября:

1. Франция – 155 очков.

2. Норвегия – 140.

3. Швеция – 131.

4. Италия – 105.

5. Германия – 92.

5. Финляндия – 92.

7. Австрия – 84.

8. Чехия – 78.

9. Швейцария – 71.

10. США – 68.