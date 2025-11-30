Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт смешанных эстафет Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая

Зачёт смешанных эстафет Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Франции возглавила зачёт смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону сезона-2025/2026. В её активе 155 очков. Вторую строчку занимают спортсмены из Норвегии со 140 очками. Тройку сильнейших замыкают шведы (131).

Сегодня, 30 ноября, сборная Франции выиграла смешанную эстафету 4х6 км. Вторыми стал итальянцы, норвежцы — третьи. В сингл-миксте победу одержали Себастьян Самуэльссон и Элла Хальварссон из Швеции, серебро завоевали Стурла Холм Легрейд и Марен Ельмесет Киркеэйде из Норвегии, а бронзовыми призёрами стали французы Фабьен Клод и Камиль Бенед.

Кубок мира — 2025/0226. Зачёт смешанных эстафет на 30 ноября:

1. Франция – 155 очков.

2. Норвегия – 140.

3. Швеция – 131.

4. Италия – 105.

5. Германия – 92.

5. Финляндия – 92.

7. Австрия – 84.

8. Чехия – 78.

9. Швейцария – 71.

10. США – 68.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Шведы Самуэльссон и Хальварссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android