Зачёт Кубка наций — 2025/2026, женщины: Франция вышла в лидеры, Италия — вторая

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций — 2025/2026. В её активе 810 очков. Вторую строчку занимают итальянские спортсменки с результатом 690 очков. Тройку сильнейших занимают представительницы Швеции (675).

Биатлон. Кубок наций. Женщины. После трёх гонок:

1. Франция – 810.

2. Италия – 690.

3. Швеция – 675.

4. Чехия – 610.

5. Австрия – 580.

6. Финляндия – 580.

7. Норвегия – 565.

8. Швейцария – 500.

9. Германия – 500.

10. Польша – 430.

11. Словения – 420.

12. Словакия – 410.

Напомним, в сезоне-2024/2025 победу в женском Кубке наций одержали биатлонистки из Франции. Второй стала сборная Швеции, а третьей — команда Германии.