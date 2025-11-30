Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт Кубка наций — 2025/2026, женщины: Франция вышла в лидеры, Италия — вторая

Зачёт Кубка наций — 2025/2026, женщины: Франция вышла в лидеры, Италия — вторая
Комментарии

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций — 2025/2026. В её активе 810 очков. Вторую строчку занимают итальянские спортсменки с результатом 690 очков. Тройку сильнейших занимают представительницы Швеции (675).

Биатлон. Кубок наций. Женщины. После трёх гонок:

1. Франция – 810.

2. Италия – 690.

3. Швеция – 675.

4. Чехия – 610.

5. Австрия – 580.

6. Финляндия – 580.

7. Норвегия – 565.

8. Швейцария – 500.

9. Германия – 500.

10. Польша – 430.

11. Словения – 420.

12. Словакия – 410.

Напомним, в сезоне-2024/2025 победу в женском Кубке наций одержали биатлонистки из Франции. Второй стала сборная Швеции, а третьей — команда Германии.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Зачёт смешанных эстафет Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android