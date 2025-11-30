Зачёт Кубка наций — 2025/2026, женщины: Франция вышла в лидеры, Италия — вторая

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций — 2025/2026. В её активе 810 очков. Вторую строчку занимают итальянские спортсменки с результатом 690 очков. Тройку сильнейших занимают представительницы Швеции (675).
Биатлон. Кубок наций. Женщины. После трёх гонок:
1. Франция – 810.
2. Италия – 690.
3. Швеция – 675.
4. Чехия – 610.
5. Австрия – 580.
6. Финляндия – 580.
7. Норвегия – 565.
8. Швейцария – 500.
9. Германия – 500.
10. Польша – 430.
11. Словения – 420.
12. Словакия – 410.
Напомним, в сезоне-2024/2025 победу в женском Кубке наций одержали биатлонистки из Франции. Второй стала сборная Швеции, а третьей — команда Германии.