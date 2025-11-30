Скидки
Зачёт Кубка наций — 2025/2026, мужчины: Норвегия занимает первую строчку, Франция — вторая

Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций — 2025/2026. В её активе 795 очков. Вторую строчку занимают представители Франции с результатом 780 очков. Тройку сильнейших занимают шведские спортсмены (705).

Биатлон. Кубок наций. Мужчины. После трёх гонок:

1. Норвегия – 795.

2. Франция – 780.

3. Швеция – 705.

4. Германия – 620.

5. Италия – 590.

6. США – 525.

7. Чехия – 520.

8. Швейцария – 480.

9. Словения – 440.

10. Финляндия – 440.

11. Эстония – 410.

12. Украина – 400.

В сезоне-2024/2025 победу на Кубке наций одержали французские биатлонисты. Вторыми стали представители Норвегии, тройку замкнули шведские спортсмены.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
