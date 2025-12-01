«Нельзя быть довольной штрафным кругом». Тандреволд — о стрельбе в смешанной эстафете
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своей стрельбе во время смешанной эстафетной гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде. Биатлонистка ушла на штрафной круг, однако сборная Норвегии смогла войти в тройку призёров.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Норвегия
«Конечно, нельзя быть довольной штрафным кругом, но чувство было такое, что это большой шаг вперёд по сравнению с прошлой гонкой. Я очень благодарна, что остальные снова захотели дать мне шанс», – приводит слова Тандреволд VG.no.
Ранее, в женской эстафетной гонке в Эстерсунде Тандреволд пришлось пробежать три штрафных круга после промахов на стрельбище. Сборная Норвегии завершила ту эстафету, показав 13-е место в итоговом протоколе.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
13:51
- 30 ноября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:26
-
23:05
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
20:04
-
17:15
-
15:45
-
14:20
-
14:14
-
13:47
-
13:12
-
11:37
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
09:52
- 29 ноября 2025
-
22:59
-
22:49
-
22:28
-
20:45
-
20:12
-
20:12
-
18:11
-
16:42
-
15:00
-
14:55
-
13:35
-
13:30
-
12:37
-
12:31
-
11:58