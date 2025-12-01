Скидки
Биатлон

«Нельзя быть довольной штрафным кругом». Тандреволд — о стрельбе в смешанной эстафете

«Нельзя быть довольной штрафным кругом». Тандреволд — о стрельбе в смешанной эстафете
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своей стрельбе во время смешанной эстафетной гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде. Биатлонистка ушла на штрафной круг, однако сборная Норвегии смогла войти в тройку призёров.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Норвегия

«Конечно, нельзя быть довольной штрафным кругом, но чувство было такое, что это большой шаг вперёд по сравнению с прошлой гонкой. Я очень благодарна, что остальные снова захотели дать мне шанс», – приводит слова Тандреволд VG.no.

Ранее, в женской эстафетной гонке в Эстерсунде Тандреволд пришлось пробежать три штрафных круга после промахов на стрельбище. Сборная Норвегии завершила ту эстафету, показав 13-е место в итоговом протоколе.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

