Виттоцци — о перенесённой травме спины: сама толком не понимала, что со мной не так

Виттоцци — о перенесённой травме спины: сама толком не понимала, что со мной не так
Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци поделилась подробностями травмы спины, из-за которой ей пришлось пропустить большую часть Кубка мира – 2024/2025.

«Я в порядке, худшее позади. Я усердно работала этим летом и не могла дождаться, чтобы вернуться к тренировкам. Честно говоря, я сама толком не понимала, что со мной не так. Это произошло примерно в конце прошлогодней летней подготовки. У меня сильно болела спина. Не было какой-то конкретной причины, я просто понимала, что должна остановиться, потому что не могла двигаться. Не знаю, было ли это из-за слишком больших нагрузок или моё тело просто больше не выдерживало. Но морально у меня уже не было мотивации терпеть боль.

Моя карьера всегда была чередой взлётов и падений. Я очень горжусь тем, что многому научилась в трудные моменты. А перспектива домашних Олимпийских игр была тем маяком, который заставлял меня идти дальше», – приводит слова Виттоцци Eurosport Italy.

В Кубке мира – 2025/2026 Виттоцци уже успела принять участие в женской и смешанной эстафетах на этапе в шведском Эстерсунде.

