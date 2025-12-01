Скидки
Биатлон

«Бывают занозой в одном месте». Виттоцци — о соперничестве с биатлонистками Франции

«Бывают занозой в одном месте». Виттоцци — о соперничестве с биатлонистками Франции
Комментарии

Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци высказалась о соперничестве с биатлонистками Франции, отметив, что они заставляют её работать за пределами своих возможностей.

«Да, иногда они действительно бывают занозой в одном месте для меня. Они всегда рядом. Но именно они заставляли меня выходить за свои пределы. Франция остаётся командой, которую сложно победить: они очень сильны, и за ними уже подтягиваются молодые спортсменки. В эстафете они могут выставить любую команду и всё равно попадут на подиум. У них семь-восемь спортсменок очень высокого уровня. У Лу Жанмонно отличные качества, она очень разносторонняя биатлонистка. Я её очень уважаю. И она именно та, кого нужно побеждать», – приводит слова Виттоцци Eurosport Italy.

