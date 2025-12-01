Скидки
«Приятно бороться за высокие места». Вирер — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде

«Приятно бороться за высокие места». Вирер — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону итальянка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от старта сезона Кубка мира – 2025/2026. На этапе в Шведском Эстерсунде Вирер приняла участие в женской и смешанной эстафетных гонках, в которых сборные Италии заняли второе место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
30 ноября 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Норвегия

«Я бы сказала, что можно быть довольной — мы очень хорошо начали. В эстафете я едва не получила штрафной круг, так что я не полностью собой довольна, особенно если это произошло из-за боли в спине.

Мне было тяжело, особенно на последнем круге, где у меня начались судороги. Это случается со мной время от времени, но, несмотря ни на что, гонка получилась неплохой. На лёжке я стреляла быстро, была уверена, однако в стойке мне чего-то не хватило. Приятно бороться за высокие места — думаю, это хорошо для всех.

Я бы сказала, что это хороший год: мы вновь обретаем уверенность, так что это хороший тест для команды. Конечно, это только начало, впереди ещё много работы, однако мы стараемся держать курс», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

