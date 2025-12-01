«Надеюсь, физиотерапевт сотворит чудо». Вирер — о проблемах со спиной в Эстерсунде

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала о проблемах со спиной перед личными гонками на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде, отметив, что именно это сейчас больше всего мешает ей показывать максимум.

«Прежде всего я пытаюсь решить проблему со спиной — это то, что мешает мне больше всего. Надеюсь, что физиотерапевт сотворит чудо, потому что в остальном физически я чувствую себя довольно хорошо. Не знаю, чего ждать, стараюсь сосредоточиться и посмотреть на результаты позже», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде 35-летняя Вирер приняла участие в женской и смешанной эстафетах, в которых итальянские биатлонисты заняли вторые места.