Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Надеюсь, физиотерапевт сотворит чудо». Вирер — о проблемах со спиной в Эстерсунде

«Надеюсь, физиотерапевт сотворит чудо». Вирер — о проблемах со спиной в Эстерсунде
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала о проблемах со спиной перед личными гонками на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде, отметив, что именно это сейчас больше всего мешает ей показывать максимум.

«Прежде всего я пытаюсь решить проблему со спиной — это то, что мешает мне больше всего. Надеюсь, что физиотерапевт сотворит чудо, потому что в остальном физически я чувствую себя довольно хорошо. Не знаю, чего ждать, стараюсь сосредоточиться и посмотреть на результаты позже», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде 35-летняя Вирер приняла участие в женской и смешанной эстафетах, в которых итальянские биатлонисты заняли вторые места.

Материалы по теме
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android