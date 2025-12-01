Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Этап Кубка России в Тюмени пройдёт в установленные сроки, несмотря на погодные условия

Этап Кубка России в Тюмени пройдёт в установленные сроки, несмотря на погодные условия
Комментарии

Второй этап Кубка России по биатлону в Тюмени состоится в установленные сроки, несмотря на опасения из-за погодных условий. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, после решения организаторов. На данный момент в Тюмени проходят работы по искусственному оснежению.

Лидерами общего зачёта Кубка России после первого этапа являются представители Беларуси Антон Смольский и Анна Сола.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартовал первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Материалы по теме
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?
В российском женском биатлоне бешеная конкуренция. Кто способен забрать главные трофеи?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android