Этап Кубка России в Тюмени пройдёт в установленные сроки, несмотря на погодные условия

Второй этап Кубка России по биатлону в Тюмени состоится в установленные сроки, несмотря на опасения из-за погодных условий. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, после решения организаторов. На данный момент в Тюмени проходят работы по искусственному оснежению.

Лидерами общего зачёта Кубка России после первого этапа являются представители Беларуси Антон Смольский и Анна Сола.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартовал первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.