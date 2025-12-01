Легрейд и Перро раскритиковали экипировку после этапа Кубка мира в Эстерсунде

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд и трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро раскритиковали качество экипировки из-за отклеивающихся номеров.

«У меня есть мнение на этот счёт. На стартовых номерах был очень плохой клей. Я не знаю, новый ли это производитель, но раньше был отличный клей, и их практически невозможно было оторвать. Сейчас всё наоборот», — сказал Легрейд.

«Качество номеров плохое. В прошлый раз они были намного лучше. Я думаю, что не хватает какого-то клея. Предположу, что в этом году они попробовали что-то новое и это не сработало. Надеюсь, они это исправят», — добавил Перро в интервью NRK.