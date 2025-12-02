Скидки
Главная Биатлон Новости

Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде продолжится первый этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 17:30 пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Дидра Ирвин (США).

4. Маркета Давидова (Чехия).

6. Байба Бендика (Латвия).

18. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

20. Паулина Фиалкова (Словакия).

22. Тереза Воборникова (Чехия).

23. Микела Каррара (Италия).

24. Эми Басерга (Швейцария).

26. Элла Хальварссон (Швеция).

31. Лиза Виттоцци (Италия).

32. Ванесса Фойгт (Германия).

34. Анна Магнуссон (Швеция).

38. Лена Хекки (Швейцария).

42. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

44. Франциска Пройс (Германия).

46. Лу Жанмонно (Франция).

48. Ханна Эберг (Швеция).

50. Осеан Мишлон (Франция).

52. Суви Минккинен (Финляндия).

54. Жанна Ришар (Франция).

56. Селина Гротиан (Германия).

58. Эльвира Эберг (Швеция).

64. Доротея Вирер (Италия).

66. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
