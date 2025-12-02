Метеля: в 2022-м понимала — родители будут склонять меня бросить биатлон и пойти учиться

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, как переживала из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«У меня нет такого, что я сильно хочу на международные старты, потому что знаю, как там суперклассно. Ведь я не знаю, как там. Я не была там, не чувствовала той атмосферы, болельщиков. Дважды должна была поехать, но сначала случилась пандемия, а потом СВО. Оба раза уже сидела на чемоданах, а потом приходили сообщения: мы никуда не едем.

Тяжело ли переживала? На тот момент эти старты были главной мечтой, поэтому – да, очень сильно. В 2022-м даже домой к родителям не поехала – понимала, что они будут склонять меня бросить этот спорт, пойти учиться. Чтобы этого не слушать, уехала на сбор. Но там не ходила на тренировки. Просто не могла. Лишь недели через две начала как-то двигаться. Хочется ли мне побывать на том же Кубке мира? Ну, конечно! Но уверенности, что я когда-то там выступлю, нет», — сказала Метеля в интервью Sports.