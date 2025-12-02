Метеля: хотела бы стать мамой. Думаю, сейчас прекрасный возраст

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о желании завести ребёнка в ближайшие годы. В мае спортсменке исполнилось 22 года.

«Спорт – моё основное дело. Но я не живу только им. Я хотела бы стать мамой. Думаю, сейчас прекрасный возраст. Лучше рано, чем поздно. Не хочу в 30 с чем-то лет, пробегав всё это время в России, вспомнить о ребёнке. Так что, если получится в ближайшие годы – супер. Нет – продолжу заниматься.

Вернуться? Смотря как пойдёт восстановление, буду ли я чувствовать силы. Если всё сложится хорошо, почему нет? Я же очень люблю биатлон. Просто семья – она вообще особняком», — сказала Метеля в интервью Sports.