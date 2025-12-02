Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Метеля: будет самым большим разочарованием в жизни, если всю карьеру пробегаю в России

Метеля: будет самым большим разочарованием в жизни, если всю карьеру пробегаю в России
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что столкнулась с потерей мотивации после отстранения от международных соревнований.

«В некоторые моменты у меня нет мотивации, опускаются руки. Но я всё равно каждый день встаю с кровати и вопреки всему делаю тренировки. Понимаю, для чего всё это, вижу конечную цель. И если это не оправдается, если всю карьеру пробегаю в России, это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни», — сказала Метеля в интервью Sports.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

Материалы по теме
Метеля: хотела бы стать мамой. Думаю, сейчас прекрасный возраст
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android