Метеля: будет самым большим разочарованием в жизни, если всю карьеру пробегаю в России

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что столкнулась с потерей мотивации после отстранения от международных соревнований.

«В некоторые моменты у меня нет мотивации, опускаются руки. Но я всё равно каждый день встаю с кровати и вопреки всему делаю тренировки. Понимаю, для чего всё это, вижу конечную цель. И если это не оправдается, если всю карьеру пробегаю в России, это будет, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни», — сказала Метеля в интервью Sports.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.