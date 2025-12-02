Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Биатлон

«За четыре года можно было попытаться!» Губерниев обратился к главе СБР Майгурову

Комментатор Дмитрий Губерниев выпустил обращение к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову на фоне того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Тем самым CAS частично удовлетворил апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России. Это событие должно позволить российским лыжникам и сноубордистам участвовать в международных стартах.

«А вот на месте главы СБР Виктора Майгурова я бы поехал в офис IBU!!! Получил бы шенген (у венгров) и начал бы стучаться в дверь!!! Пролезать в щёлочку!!! Виктор, вперёд!!! Хватит протирать штаны, начните работать!!! Вы же были много лет вторым человеком в мировом биатлоне!!! Вперёд, труба зовёт!!! За четыре года можно было бы попытаться!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

