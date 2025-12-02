35-летняя Доротея Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). На четырёх огневых рубежах Вирер допустила два промаха, её отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

Биатлон. Кубка мира – 2025/2025, 1-й этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 43.08,0 (два промаха).

2. Соня Лейнамо (Финляндия) +0,3 (1).

3. Камиль Бене (Франция) +8,4 (1).

Обладательница Кубка мира по итогам прошлого сезона немка Франциска Пройс в индивидуальной гонке в Эстерсунде заняла лишь 29-е место, она допустила четыре промаха.

Отметим, лучшей представительницей сборной Норвегии в данной гонке стала Ингрид Ландмарк Тандреволд (11-е место).