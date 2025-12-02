Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира

Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира
Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые с 2023 года выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.

Это произошло сегодня, 2 декабря. Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция). На четырёх огневых рубежах Вирер допустила два промаха, её отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

В последний раз Вирер побеждала в личной гонке тоже в Эстерсунде, во время сезона-2022/2023. Тогда этап в Швеции проходил в марте. 9 марта Доротея выиграла индивидуальную гонку, 12-го числа – масс-старт.

Отметим, Вирер планирует завершать карьеру по итогам текущего сезона.

