Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые с 2023 года выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.

Это произошло сегодня, 2 декабря. Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция). На четырёх огневых рубежах Вирер допустила два промаха, её отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

В последний раз Вирер побеждала в личной гонке тоже в Эстерсунде, во время сезона-2022/2023. Тогда этап в Швеции проходил в марте. 9 марта Доротея выиграла индивидуальную гонку, 12-го числа – масс-старт.

Отметим, Вирер планирует завершать карьеру по итогам текущего сезона.