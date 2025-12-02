Доротея Вирер — о победе в Эстерсунде: не думала, что всё ещё смогу это делать в свои 35

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что поражена своей победой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). На четырёх огневых рубежах Вирер допустила два промаха, её отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

«Очень счастлива. Никогда не думала, что снова окажусь на подиуме. Если бы мне сказали, что я одержу победу, не поверила бы. Все уже списали меня со счетов, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что всё ещё смогу это делать в свои 35», – приводит слова Вирер Fondo Italia.