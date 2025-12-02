Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер — о победе в Эстерсунде: не думала, что всё ещё смогу это делать в свои 35

Доротея Вирер — о победе в Эстерсунде: не думала, что всё ещё смогу это делать в свои 35
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что поражена своей победой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). На четырёх огневых рубежах Вирер допустила два промаха, её отрыв от второго места составил всего 0,3 секунды.

«Очень счастлива. Никогда не думала, что снова окажусь на подиуме. Если бы мне сказали, что я одержу победу, не поверила бы. Все уже списали меня со счетов, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что всё ещё смогу это делать в свои 35», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

Материалы по теме
Доротея Вирер впервые с марта 2023 года выиграла личную гонку на Кубке мира
Материалы по теме
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android