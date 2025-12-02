Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Вирер лидирует после победы в первом старте сезона

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер возглавила общий зачёт Кубка мира – 2025/2026 после победы в первой гонке сезона – индивидуальной гонке в Эстерсунде.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 2 декабря:
1. Доротея Вирер (Италия) – 90 очков.
2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75.
3. Камиль Бене (Франция) – 65.
4. Лу Жанмонно (Франция) – 55.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 50.
6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45.
7. Эми Басерга (Швейцария) – 41.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 37.
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34.
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31.
11. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 30.
12. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 29.
Отметим, обладательница Кубка мира по итогам прошлого сезона немка Франциска Пройс в индивидуальной гонке в Эстерсунде заняла лишь 29-е место, она допустила четыре промаха.