Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер могла пропустить победную индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Доротея Вирер могла пропустить победную индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что могла не выйти на старте победной индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

«Сегодня не была уверена, стоит ли мне стартовать, потому что проснулась с небольшим недомоганием и не спала всю ночь. У меня столько всего было в голове. Для меня это действительно безумие, но я также очень рада за свою команду и людей, которые меня окружают. Это лето было одним из самых тяжёлых за все годы, так что действительно счастлива», – приводит слова Вирер пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Материалы по теме
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android