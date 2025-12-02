Доротея Вирер могла пропустить победную индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что могла не выйти на старте победной индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

«Сегодня не была уверена, стоит ли мне стартовать, потому что проснулась с небольшим недомоганием и не спала всю ночь. У меня столько всего было в голове. Для меня это действительно безумие, но я также очень рада за свою команду и людей, которые меня окружают. Это лето было одним из самых тяжёлых за все годы, так что действительно счастлива», – приводит слова Вирер пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).