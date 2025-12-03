Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть

Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде продолжится первый этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 17:30 пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Конрад Бадач (Польша).

26. Эмильен Клод (Франция).

36. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

44. Эрик Перро (Франция).

45. Патрик Браунхофер (Италия).

47. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Кентен Фийон Майе (Франция).

54. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

56. Томмазо Джакомель (Италия).

58. Мартин Улдаль (Норвегия).

61. Симон Кайзер (Германия).

62. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

64. Эмильен Жаклен (Франция).