Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть прямую трансляцию

Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде продолжится первый этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В 17:30 пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Конрад Бадач (Польша).

26. Эмильен Клод (Франция).

36. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

44. Эрик Перро (Франция).

45. Патрик Браунхофер (Италия).

47. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Кентен Фийон Майе (Франция).

54. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

56. Томмазо Джакомель (Италия).

58. Мартин Улдаль (Норвегия).

61. Симон Кайзер (Германия).

62. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

64. Эмильен Жаклен (Франция).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
23-летняя экс-лыжница добралась до медали в биатлоне. Скоро будет выносить всех?
23-летняя экс-лыжница добралась до медали в биатлоне. Скоро будет выносить всех?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android