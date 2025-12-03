Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Ощущение, будто я сплю». Финка Лейнамо — о первом в карьере подиуме на Кубке мира

«Ощущение, будто я сплю». Финка Лейнамо — о первом в карьере подиуме на Кубке мира
Комментарии

Финская биатлонистка Соня Лейнамо поделилась впечатлениями после первого в карьере подиума, завоёванного на этапе Кубка мира по биатлону. Финка стала второй в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

«У меня ощущение, будто я сплю. Мне вообще кажется, что я перепутала гонку или надела не тот стартовый номер. Когда тренер сказал после последней стрельбы, что я лидирую… Я подумала, что он надо мной издевается.

Во время гонки чувствовала себя почти расслабленно (улыбается). Я не думала ни о чём, кроме того, чтобы делать своё дело, а во время стрельбы вообще обо всём забывала. Просто стреляла — и попадала.

Думаю, стоит отметить первый подиум в карьере. У нас в комнате есть торт. Этого хватит (смеётся), – приводит слова Лейнамо Ski-Nordique.

Стоит отметить, что индивидуальная гонка в Эстерсунде стала для финки первой личной в карьере на Кубке мира. 23-летняя Лейнамо перешла в биатлон из лыжных гонок в сезоне-2020/2021.

Материалы по теме
23-летняя экс-лыжница добралась до медали в биатлоне. Скоро будет выносить всех?
23-летняя экс-лыжница добралась до медали в биатлоне. Скоро будет выносить всех?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android