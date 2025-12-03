«Ощущение, будто я сплю». Финка Лейнамо — о первом в карьере подиуме на Кубке мира

Финская биатлонистка Соня Лейнамо поделилась впечатлениями после первого в карьере подиума, завоёванного на этапе Кубка мира по биатлону. Финка стала второй в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде.
«У меня ощущение, будто я сплю. Мне вообще кажется, что я перепутала гонку или надела не тот стартовый номер. Когда тренер сказал после последней стрельбы, что я лидирую… Я подумала, что он надо мной издевается.
Во время гонки чувствовала себя почти расслабленно (улыбается). Я не думала ни о чём, кроме того, чтобы делать своё дело, а во время стрельбы вообще обо всём забывала. Просто стреляла — и попадала.
Думаю, стоит отметить первый подиум в карьере. У нас в комнате есть торт. Этого хватит (смеётся), – приводит слова Лейнамо Ski-Nordique.
Стоит отметить, что индивидуальная гонка в Эстерсунде стала для финки первой личной в карьере на Кубке мира. 23-летняя Лейнамо перешла в биатлон из лыжных гонок в сезоне-2020/2021.
- 3 декабря 2025
-
11:03
-
10:36
-
09:30
-
08:35
- 2 декабря 2025
-
22:44
-
22:25
-
22:15
-
19:23
-
19:08
-
17:20
-
17:15
-
16:35
-
14:59
-
14:13
-
09:30
- 1 декабря 2025
-
20:54
-
17:28
-
16:31
-
16:12
-
15:59
-
15:39
-
13:51
- 30 ноября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:26
-
23:05
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
20:04
-
17:15
-
15:45
-
14:20
-
14:14
-
13:47