«Ощущение, будто я сплю». Финка Лейнамо — о первом в карьере подиуме на Кубке мира

Финская биатлонистка Соня Лейнамо поделилась впечатлениями после первого в карьере подиума, завоёванного на этапе Кубка мира по биатлону. Финка стала второй в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде.

«У меня ощущение, будто я сплю. Мне вообще кажется, что я перепутала гонку или надела не тот стартовый номер. Когда тренер сказал после последней стрельбы, что я лидирую… Я подумала, что он надо мной издевается.

Во время гонки чувствовала себя почти расслабленно (улыбается). Я не думала ни о чём, кроме того, чтобы делать своё дело, а во время стрельбы вообще обо всём забывала. Просто стреляла — и попадала.

Думаю, стоит отметить первый подиум в карьере. У нас в комнате есть торт. Этого хватит (смеётся), – приводит слова Лейнамо Ski-Nordique.

Стоит отметить, что индивидуальная гонка в Эстерсунде стала для финки первой личной в карьере на Кубке мира. 23-летняя Лейнамо перешла в биатлон из лыжных гонок в сезоне-2020/2021.