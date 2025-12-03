Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Перро: чувствую себя готовым бороться за победу в общем зачёте

Перро: чувствую себя готовым бороться за победу в общем зачёте
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро рассказал, как планирует использовать опыт прошлого сезона в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026.

«Прошлый сезон для меня был очень интересным, потому что я мог побороться за общий зачёт, пусть и за третье место. Было определённое давление, ведь я мог закончить в лидерах, а мог и опуститься в рейтинге. То есть на своём уровне было это давление. Тогда понял, что мне нужно просто сосредоточиться на настоящем, на каждой гонке и на том, чтобы набираться опыта в этой позиции, когда ты хочешь сделать всё идеально, чтобы сохранить место в лидерах общего зачёта.

Я говорил себе, что в следующем году могу побороться за победу. В психологическом плане я постепенно к этому готовлюсь. Я делаю это уже давно и действительно чувствую себя готовым бороться за победу в общем зачёте.

Мой прошлый сезон был очень стабильным: худший результат — 15-е место. Но чтобы бороться за общий зачёт, нужно быть и очень стабильным, и очень сильным. Нужно иметь много побед. Для меня цель именно в этом: выигрывать гонки снова и снова. Подиум, когда борешься за общий зачёт, — это утешительный приз. Мне ещё необходимо дойти до нужного уровня — это очевидно. Если хочешь быть лучшим в мире, нужно регулярно выигрывать гонки», – приводит слова Перро Nordic Magazine.

Материалы по теме
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Возвращение Виттоцци и шанс Перро на трофей. 5 главных интриг нового биатлонного сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android