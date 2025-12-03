«Это стало неожиданностью». Ханна Эберг высказалась о решении CAS по российским лыжникам

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских лыжников к международным стартам.

«Конечно, это удивляет, но в биатлоне такой вариант не рассматривается. Здесь нет возможности выступать как нейтральный спортсмен, насколько я понимаю. Но, безусловно, это стало неожиданностью», – приводит слова Эберг Aftonbladet.

Ранее CAS признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина могут получить возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.