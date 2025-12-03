Скидки
Главная Биатлон Новости

«Был момент, когда думала, что могу выиграть». Бене — о подиуме в индивидуальной гонке

Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене поделилась впечатлениями после третьего места в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Биатлонистка допустила один промах по ходу гонки и проиграла победительнице итальянке Доротее Вирер 8,4 секунды на финише.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

«Буду винить себя за этот маленький промах, но это часть спорта. Многие биатлонистки промахнулись, и это сыграло мне на руку. Был момент, когда я даже думала, что могу выиграть.

Эмоции нахлынули все сразу после гонки. Даже подиум — это огромное достижение, потому что мой путь до этого момента был очень трудным. Подняться на подиум в эстафете пару дней назад и вновь сегодня — это действительно приятно.

Я долго боролась за такие результаты, у меня был тяжёлый опыт. Было время, когда я очень быстро продвигалась по уровням, видела дверь Кубка мира, прежде чем столкнулась с травмой и перетренированностью. С тренерами команды, особенно с Баптистом, мы много работали, чтобы я вернулась на нужный уровень. Мы действительно хотели, чтобы я была готова к этому сезону. Судя по всему, цель достигнута. Я благодарна ему и всей моей семье, которая всегда поддерживает меня. Без них этого бы не получилось», – приводит слова Бене L’Equipe.

Вау, Вирер возвращается! Доротея выиграла первую гонку на Кубке мира с 2023 года
