Кубок Содружества — 2025/2026: расписание второго этапа в Ханты-Мансийске

С 4 по 7 декабря в рамках проведения Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону состоится второй этап соревнований в Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок второго этапа турнира.

Биатлон. Кубок Содружества – 2025/2026. II этап. Ханты-Мансийск

4 декабря



13:00. Спринт (7,5 км), женщины.

15:30. Спринт (10 км), мужчины.

5 декабря

9:30. Масс-старт, женщины (12,5 км).

6 декабря

13:30. Смешанная эстафета (4х6 км).

7 декабря

13:00. Масс-старт, мужчины (15 км).

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.