Йоханнес Бё сделал прогноз на топ-3 общего зачёта мужского Кубка мира — 2025/2026

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё сделал свой прогноз на то, кто войдёт в тройку лучших общего зачёта Кубка мира – 2025/2026 по биатлону и сможет побороться за место в ней.

«Готовы к новому прогнозу?

Общий зачёт Кубка мира, мужчины, 2025/2026:

1. Эрик Перро.

2. Стурла Холм Легрейд.

3. Себастиан Самуэльссон.

Я считаю, что ситуация может измениться в зависимости от подготовки к Олимпийским играм, но почему бы не попытаться выиграть и там, и здесь?

Претенденты на топ-3: Мартин Улдаль, Ветле Шоста Кристиансен, Сиверт Баккен, Томмазо Джакомель, Кэмпбелл Райт, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен», – написал Йоханнес Бё в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Йоханнес Бё завершил свою профессиональную карьеру после окончания домашнего этапа Кубка мира — 2025/2026 в норвежском Хольменколлене.

