В IBU высказались о возможном возвращении биатлонистов из России после допуска лыжников

Спортивный директор Международной федерации биатлона (IBU) бывший немецкий биатлонист Даниэль Бём высказался о возможности участия российских и белорусских биатлонистов в международных стартах, после того как Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменов из лыжных дисциплин к международным стартам при условии получения ими нейтральных статусов.

«Что касается нас, мы приняли чёткое решение на Конгрессе — отстранить обе национальные федерации – российскую и белорусскую – и в нашем подходе ничего не меняется, потому что мы считаем, что с юридической точки зрения всё было аргументировано корректно. На данный момент никаких юридических действий со стороны Российской федерации биатлона в CAS нет, поэтому мы спокойны по поводу нашей позиции.

Мы готовы к любому возможному разбирательству. Важно помнить, что на конституционном уровне в рамках наших нормативов нет места для нейтральных атлетов. Чтобы изменить критерии допуска спортсменов к соревнованиям IBU, решение должен принять Конгресс», – приводит слова Бёма Fondo Italia.

