Главная Биатлон Новости

Линн Перссон высказалась о возвращении на Кубок мира после паузы

Линн Перссон высказалась о возвращении на Кубок мира после паузы
Шведская биатлонистка олимпийская чемпионка Пекина 2022 года Линн Гестблом (Перссон) высказалась о своём появлении на Кубке мира спустя почти через два года после паузы. Она прерывала выступления из-за травмы плеча.

«Быть здесь, снова делать то, что я люблю, невероятно. Кажется, я пережила миллиард кошмаров (смеётся). Мне снилось, что я на девять часов опоздала на старт», — приводит слова Гестблом Ski-nordique со ссылкой на Sportbladet.

Спортсменке 31 год. Помимо золота Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете, она также имеет в активе серебро Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) в аналогичной дисциплине.

