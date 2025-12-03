Йохан-Олав Ботн неожиданно победил в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал победителем индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). 26-летний норвежец не допустил ошибок на огневых рубежах. Второе место досталось его соотечественнику Мартину Улдалю, который также был точен в стрельбе, но проиграл победителю 57,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул хозяин трассы Себастиан Самуэльссон.
Отметим, Ботн одержал первую крупную победу во взрослой карьере. Он провёл девятую гонку на КМ в своей карьере. В спринте Эстерсунда норвежец выйдет в майке лидера общего зачёта.
Биатлон. Кубка мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 43.08,0 (0).
2. Мартин Улдаль (Норвегия) +57,7 (0).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1:00,0 (1).
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1:41,3 (1).
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +2:10,0 (1).
6. Йеспер Нелин (Швеция) +2:18,7 (1).
7. Томмазо Джакомель (Италия) +2:27,5 (2).
...
10. Эрик Перро (Франция) +2:41,3 (2).
11. Эмильен Жаклен (Франция) +3:00,2 (2).
15. Кентен Фийон Майе (Франция) +3:50,4 (3).
17. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +4:00,2 (3).
58. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +6:04,5 (4).