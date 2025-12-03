«Был очень подавлен». Ботн заявил, что мог пропустить победную индивидуалку в Эстерсунде

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн высказался о победе в индивидуальной гонке в рамках первого этапа КМ-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он заявил, что испытывал боль в горле перед стартом и мог пропустить начало личных соревнований в сезоне.

«Думал, сезон для меня испорчен. Был очень подавлен, но потом смог выйти на старт. Сейчас чувствую себя просто отлично. Не совсем было понятно, смогу ли я участвовать в гонке, но потом мне удалось убедить нужных людей, что себя хорошо чувствую.

Здорово, что у нас получается с самого начала. Поэтому и не возникает вопроса, что нам нужен [Йоханнес] Бё. Пока отлично справляемся», — приводит слова Ботна NRK.