«Был очень подавлен». Ботн заявил, что мог пропустить победную индивидуалку в Эстерсунде
26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн высказался о победе в индивидуальной гонке в рамках первого этапа КМ-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он заявил, что испытывал боль в горле перед стартом и мог пропустить начало личных соревнований в сезоне.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Johan-Olav Botn
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0
«Думал, сезон для меня испорчен. Был очень подавлен, но потом смог выйти на старт. Сейчас чувствую себя просто отлично. Не совсем было понятно, смогу ли я участвовать в гонке, но потом мне удалось убедить нужных людей, что себя хорошо чувствую.
Здорово, что у нас получается с самого начала. Поэтому и не возникает вопроса, что нам нужен [Йоханнес] Бё. Пока отлично справляемся», — приводит слова Ботна NRK.
