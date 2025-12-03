Скидки
Главная Биатлон Новости

«Норвежский ответ Франкенштейну». Кристиансен — о золоте Ботна на первом этапе Кубка мира

Ветле Шоста Кристиансен
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на победу соотечественника Йохана Олава-Ботна в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Он также отметил, что эта победа огорчила соперников из Швеции, так как те вновь оказались позади норвежцев в итоговом протоколе. Лучший из шведов — Себастиан Самуэльссон занял третье место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Johan-Olav Botn
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0

«Я называю его норвежским ответом Франкенштейну. Он очень силён физически, а когда закрывает все 20 мишеней, пусть и с лёгкой болью в горле, становится по-настоящему опасным.

Ещё один норвежец приходит и обыгрывает шведов. Что может быть хуже? Думаю, ничего», — приводит слова Кристиансена TV2.

