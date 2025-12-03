«Норвежский ответ Франкенштейну». Кристиансен — о золоте Ботна на первом этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на победу соотечественника Йохана Олава-Ботна в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Он также отметил, что эта победа огорчила соперников из Швеции, так как те вновь оказались позади норвежцев в итоговом протоколе. Лучший из шведов — Себастиан Самуэльссон занял третье место.

«Я называю его норвежским ответом Франкенштейну. Он очень силён физически, а когда закрывает все 20 мишеней, пусть и с лёгкой болью в горле, становится по-настоящему опасным.

Ещё один норвежец приходит и обыгрывает шведов. Что может быть хуже? Думаю, ничего», — приводит слова Кристиансена TV2.