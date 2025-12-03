Метеля недовольна требованием выступать на Кубке Содружества в форме сборной России

Российская биатлонистка Виктория Метеля высказалась о требовании организаторов Кубка Содружества, касающемся выступления россиян в форме своей сборной. Она отметила, что не все спортсмены с этим согласны из-за опасений заработать проблемы со здоровьем.

— У них [у организаторов] есть идея не допускать спортсменов, которые не выйдут на старт в экипировке сборной России. С этим есть определённые проблемы. Возможно, некоторые спортсмены не выйдут на старт. Вопрос о здоровье. В том году были некоторые проблемы. Чтобы не рисковать, я стартовала в своих комбинезонах. Холодает. Комбинезон тонкий, в нём легко замёрзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Пообщавшись с большинством ребят из сборной России, вижу, что они настроены серьезно.

— Вся сборная России гипотетически может пропустить старт?

— Считаю, да, но посмотрим, как ребята поведут себя, пойдут ли организаторы навстречу. Я тоже настроена решительно. Не стану рисковать здоровьем.

Давно ведутся эти диалоги, около трёх лет. Говорили с Виктором Викторовичем Майгуровым, посылали служебные записки. И ничего не меняется. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке, — приводит слова Метели «Матч ТВ».