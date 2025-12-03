Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн стал первым, Легрейд — пятый

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн стал первым, Легрейд — пятый
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) состоялась первая личная гонка олимпийского сезона-2025/2026 у мужчин. Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн. Он впервые в карьере завоевал золото на КМ, а также дебютировал в статусе лидера общего зачёта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в тотале у мужчин.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 3 декабря:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 90 очков.
2. Мартин Улдаль (Норвегия) — 75.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 65.
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 55.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 50.
6. Йеспер Нелин (Швеция) — 45.
7. Томмазо Джакомель (Италия) — 41.
8. Филипп Хорн (Германия) — 37.
9. Андрей Расторгуев (Латвия) — 34.
10. Эрик Перро (Франция) — 31.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Йохан-Олав Ботн неожиданно победил в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону
«Норвежский ответ Франкенштейну». Кристиансен — о золоте Ботна на первом этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android