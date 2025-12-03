Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн стал первым, Легрейд — пятый

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) состоялась первая личная гонка олимпийского сезона-2025/2026 у мужчин. Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн. Он впервые в карьере завоевал золото на КМ, а также дебютировал в статусе лидера общего зачёта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в тотале у мужчин.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 3 декабря:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 90 очков.

2. Мартин Улдаль (Норвегия) — 75.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 65.

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 55.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 50.

6. Йеспер Нелин (Швеция) — 45.

7. Томмазо Джакомель (Италия) — 41.

8. Филипп Хорн (Германия) — 37.

9. Андрей Расторгуев (Латвия) — 34.

10. Эрик Перро (Франция) — 31.