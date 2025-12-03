Зачёт Кубка наций 2025/2026 по биатлону у мужчин: Норвегия — в лидерах, Франция — вторая

Сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) состоялась индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026 у мужчин. Итоги этого старта вошли в обновлённый зачёт Кубка наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам четырёх гонок.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 3 декабря:
1. Норвегия — 1252 очков.
2. Франция — 1167.
3. Швеция — 1109.
4. Германия — 1009.
5. Италия — 939.
6. Чехия — 840.
7. Швейцария — 837.
8. США — 825.
9. Словения — 762.
10. Эстония — 758.
...
12. Австрия — 696.
В сезоне-2024/2025 сильнейшей в зачёте Кубка наций у мужчин стала сборная Франции.