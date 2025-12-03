Скидки
Биатлон

Женский зачёт Кубка наций 2025/2026 по биатлону: Франция — в лидерах, а Германия — восьмая

Женский зачёт Кубка наций 2025/2026 по биатлону: Франция — в лидерах, а Германия — восьмая
Лу Жанмонно
Накануне, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) состоялась индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026 у женщин. Итоги этого старта вошли в обновлённый зачёт Кубка наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам четырёх гонок.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Женщины. Кубок наций на 2 декабря:

1. Франция — 1229 очков.
2. Италия — 1100.
3. Швеция — 1081.
4. Финляндия — 975.
5. Норвегия — 951.
6. Австрия — 931.
7. Чехия — 901.
8. Германия — 838.
9. Швейцария — 824.
10. Словения — 762.

В сезоне-2024/2025 сильнейшей в зачёте Кубка наций у женщин, как и у мужчин, стала сборная Франции.

