Главная Биатлон Новости

Джакомель — о седьмом месте в индивидуалке Эстерсунда: в прошлом году я начинал сезон хуже

Томмазо Джакомель
Комментарии

Итальянский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и призёр ЧМ Томмазо Джакомель высказался об индивидуальной гонке на первом этапе КМ-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). По её итогам он занял седьмое место, допустив два промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
46:49.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+57.7
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:00.0

«В целом всё прошло хорошо, но рассчитывал выступить чуть лучше. На стрельбе сегодня (3 декабря) старался контролировать всё по максимуму, чтобы попробовать пройти [идеально] четыре рубежа, но не получилось. Думаю, первый промах на лёжке был габаритным, потому что я его очень чётко видел, что обидно. Однако в прошлом году я начинал сезон куда хуже, так что мне не приходится жаловаться. На этот же раз стартовал правильно и надеюсь выступить в субботу в спринте лучше.

Здесь 20 км — очень тяжело [проехать], трасса весьма нервная. На спусках устаёшь почти больше, чем на подъёмах, потому что нет ни метра, где можно прямо ехать, всё время нужно работать. Жёстко!» — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

