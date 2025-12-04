Джакомель — о седьмом месте в индивидуалке Эстерсунда: в прошлом году я начинал сезон хуже

Итальянский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и призёр ЧМ Томмазо Джакомель высказался об индивидуальной гонке на первом этапе КМ-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). По её итогам он занял седьмое место, допустив два промаха.

«В целом всё прошло хорошо, но рассчитывал выступить чуть лучше. На стрельбе сегодня (3 декабря) старался контролировать всё по максимуму, чтобы попробовать пройти [идеально] четыре рубежа, но не получилось. Думаю, первый промах на лёжке был габаритным, потому что я его очень чётко видел, что обидно. Однако в прошлом году я начинал сезон куда хуже, так что мне не приходится жаловаться. На этот же раз стартовал правильно и надеюсь выступить в субботу в спринте лучше.

Здесь 20 км — очень тяжело [проехать], трасса весьма нервная. На спусках устаёшь почти больше, чем на подъёмах, потому что нет ни метра, где можно прямо ехать, всё время нужно работать. Жёстко!» — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.