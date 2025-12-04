«Она ужасная зануда!» Томмазо Джакомель тепло отозвался о своей подруге Доротее Вирер

Призёр чемпионатов мира по биатлону итальянец Томмазо Джакомель высказался о титулованной соотечественнице Доротее Вирер, с которой готовился к сезону-2025/2026. После победы Вирер в индивидуальной гонке Эстерсунда, он вместе с партнёрами по команде подошёл к ней с поздравлениями.

«Для меня Доротея очень важна, помимо того что она ужасная зануда! Вирер очень добрая и очень человечная. Мы отлично ладим, хотя иногда и ссоримся. Действительно сильно друг друга ценим. Думаю, вчера ей было очень приятно, что мы, молодые ребята, пришли её поздравить. И пришли не для показухи — это был искренний поступок», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

2 декабря трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер впервые с 2023 года выиграла личную гонку на этапе Кубка мира.